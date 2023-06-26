ЗСУ мають нав'язати росіянам маневрені бої: чому окупанти їх не витримають

Контрнаступ Збройних Сил України іде четвертий тиждень. Наші бійці вже мають успіхи на фронті, однак президент Володимир Зеленський анонсував, що скоро літній наступ повторить успіх тогорічного.

Про це 24 Каналу розповів капітан Армії оборони Ізраїля Григорій Тамар. Він засуджує думку деяких журналістів чи громадських діячів, далеких від армії та військової справи, які висловлюють розчарування й стурбованість нібито низькими темпами наступальних дій ЗСУ.

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Армія Росії слабка у маневрах

Як зазначив капітан Армії оборони Ізраїля, дії українських командирів грамотні, зважені, обережні, спрямовані на зниження рівня втрат за потреби розв'язувати складні оперативно-тактичні завдання.

Висока складність цих задач обумовлена трьома аспектами:

ворог має перевагу в повітрі;

у росіян більше засобів вогневого ураження, однак Україна домінує з погляду точності;

неймовірно висока щільність мінування місцевості, на якій ЗСУ розвивають наступальні дії.

Ці обставини диктують свої вимоги й тому використання бронетанкових підрозділів поки що обмежене. Однак, коли штурмові дії українських піхотних груп досягнуть своїх цілей й буде пролом у російській обороні, тоді будуть спрямовані великі рухомі з'єднання, прикриті серйозними засобами ППО для того, аби нав'язати російській армії маневровий бій.

"Російська армія слабка у маневрах, тому ЗСУ матимуть суттєві переваги. Особливо враховуючи те, що Україна має сучасну західні техніку, яка набагато краща за російську", – сказав Тамар.

У чому полягає складність оперативно-тактичних завдань ЗСУ: дивіться відео

Успіхи ЗСУ під час контрнаступу