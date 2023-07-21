Це постійне змагання, – Череватий повідомив, куди Росія намагається перекинути найбільше військ

Постійне переміщення російських бойових частин з одного напрямку фронту на інший є частиною маневрів. До такої тактики вдаються і Сили оборони.

Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. Передислокація підрозділів армії противника обумовлена ситуацією на полі бою та ресурсами на кожному напрямку.

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"Росіяни постійно маневрують силами та засобами, так, як і ми, – це постійне змагання. Де їм потрібно посилитись, або де вони намагаються перехопити ініціативу, як зараз на Лимано-Куп'янському напрямку, – вони намагаються там наростити свої зусилля", – пояснив речник.

Ми все прорахували

Українські військові командири останні місяці уважно стежили за противником та прораховували його наміри. Усі ініціативи ворога були придушені на ранніх етапах.

"Вони не змогли перехопити стратегічну ініціативу, не змогли зламати нашу оборону та вийти у тили. Переконаний, що цей приклад екстракризового військового менеджменту, який продемонстрували наші штаби й командувачі за останні місяці, – уже у підручниках кращих військових академій", – резюмував Сергій Череватий.

Переміщення російських військ по лінії фронту є передбачуваним: дивіться відео

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