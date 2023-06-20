Треба час – і росіяни тікатимуть: Жданов розповів про важливість резервів під час наступу

Завдяки західному озброєнню ЗСУ завершили першу фазу наступу і готові до головного удару. Однак важливо діяти поступово й до останнього берегти сили.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що росіяни не сидітимуть склавши руки, тому не варто розслаблятись. Про прагнення ворога до реваншу раніше говорив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Я б сказав, що це перший етап наступу, який ми фактично реалізували. Ми провели розвідку боєм, майже подолали лінію забезпечення", – зазначив Жданов.

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Сьогодні інтенсивність бойових дій зменшилась, але ЗСУ все одно змушують росіян оборонятись і тиснуть їх на кількох напрямках. Не менш важливим є також те, що українські захисники продовжують планомірно знищувати ворожу логістику і матеріально-технічні запаси.

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"Росіяни тікатимуть, просто для цього треба час і натхнення", – вважає військовий експерт.

Завдяки західним партнерам, які пів року оснащували Україну технікою та озброєнням, ЗСУ сьогодні більш-менш споряджені для проведення наступальної операції. Наша країна має доволі серйозно підготовлену лінію оборони – глибоко ешелоновану. Однак захисники все одно змушені діяти поступово.

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Важливо розуміти, що росіяни теж не сидітимуть склавши руки. Вони вже спробували організувати контратаки на всій лінії фронту, де ЗСУ почали наступальні дії. А тепер вони застосували Східне угруповання військ на Луганщині і намагаються перетягнути наші резерви на східну ділянку фронту, що повернути собі ініціативу.

"Майстерність військового керівництва полягає в тому, щоб найменшими силами досягнути найбільшого успіху. Тому хто перший використає резерв – той програє битву. У кого не залишиться в запасі жодного солдата й жодного танка – той програє війну", – констатував Жданов.

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