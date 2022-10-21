Готуються до активного контрнаступу: у ЗСУ озвучили тактику, яку використовує ворог на Півдні
Джерело:ОК "Південь"
На Півдні продовжує наростати напруга. Поки колаборанти намагаються якомога швидше втекти з регіону, російські військові продовжують спроби зупинити контрнаступ ЗСУ.
Як зазначають в ОК "Південь", на Південнобузькому напрямку ситуація стабільно складна, але її контролюють наші військові. Тож контрнаступ ЗСУ в регіоні не зупиняється.
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Ворог намагається оборонятися
У відомстві озвучили тактику ворога. Він намагається активно оборонятися. Крім того, веде контрбатарейне протистояння уздовж усієї лінії фронту. Але і це ще не все. Окупанти відкривають вогонь по позиціях українських захисників. Також потерпають від атак російських військовий тилові райони та громади, які розкинулися уздовж лінії ведення бойових дій.
Не минулося й без повітряної розвідки. Безпілотники російські військові здіймали у небо як по лінії зіткнення, так і на Чорноморському узбережжі. Крім того, зафіксовано три атаки позицій ЗСУ армійською та штурмовою авіацією у Бериславському районі. Наші захисники відкрили вогонь у відповідь по ворогові.
Сили оборони завдали 7 авіаударів
Упродовж минулої доби наші військові 7 разів били з авіації по ворогові. Під атаку потрапили позиції ППО, скупчення техніки, а також склади боєприпасів. Також майже 110 вогневих завдань виконали ракетно-артилерійські підрозділи. Що стосується втрат, то вони такі:
- 28 окупантів;
- 2 самохідні артилерійські системи типу "Мста-С";
- міномет;
- бойова машина піхоти;
- танк.
Відомо і про пошкодження 2 бойових машин піхоти й іншої автомобільної техніки. Крім того, у районі Борозенського знищили контрольно-спостережний пункт окупантів. Також надійшла інформація про 2 підірвані склади з боєприпасами.
Загроза з Чорного моря зберігається
В ОК "Південь" нагадують, що неспокійною залишається ситуація в акваторії Чорного моря. Хоч воно і штормить, поблизу узбережжя Криму все ще маневрують кораблі окупантів.
Саме корабельне угруповання складається з 7 суден, з-поміж яких – 4 великі десантні кораблі та 1 ракетоносій, на борту якого можуть бути 8 крилатих ракет типу "Калібр".
- Зауважимо, що Росія уже готується влаштувати на Півдні техногенну катастрофу. Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що окупанти планують втілити в життя "план Суровікіна", згідно з яким підірвуть Каховську ГЕС.
- Тим часом самі росіяни намагаються поспіхом покинути обласний центр. Внаслідок цього вже зафіксували величезні черги поблизу підбитого Антонівського мосту.
- Але це аж ніяк не зупиняє захисників України. Вони одним залпом РСЗВ HIMARS знищили відразу кілька осередків окупантів у Бериславі. Аналітики зауважують, що ЗСУ близько двох місяців намагаються "прочистити" собі шлях, щоб просунутися до Херсона.
- Водночас слід розуміти, що росіяни готують й інші провокації. За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, вороги вже почали стягувати "Гради". Тож не виключено, що вони атакуватимуть житлові масиви міста, звинувачуючи у цьому ЗСУ.
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