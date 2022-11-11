"Взагалі не хочу їхати з Херсона": соцмережі розсмішило відео-повтор втечі росіян

Через успіхи ЗСУ окупанти зі сльозами на очах втікають з Херсонщини. Ця ситуація дуже схожа по настрою із тим, що ми спостеріагали у Криму.

У мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину, пише 24 канал.

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Виїжджають і плачуть

Судячи з відео, чоловік та жінка після окупації переїхали у Херсон. Та, через контрнаступ українських військових, змушені знову їхати в Росію. Росіяни плачуть, бо знають, яке нікчемне життя їх чекає в Батьківщині і розуміють, як добре жилося в Україні.

Попри це водій автомобіля зазначає, що "вони ще повернуться".

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