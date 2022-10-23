Колаборант Стрємоусов оприлюднив карту України з "захопленими" Києвом, Черніговом і Сумами

Гауляйтер Херсона Кирил Стрємоусов записав нове пропагандистське звернення. На задньому фоні – мапа України, на якій "захоплені" Київська, Сумська, Чернігівська області та навіть частина Полтавщини. Ці території повністю підконтрольні Україні.

Під час свого звернення на фоні цією диво-мапи Стрємоусов заявив, що на Херсонщині "все спокійно" й українська сторона не зможе відбити Херсон. Про це пише 24 канал.

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Колаборант заявив, що Росія захопить й інші регіони

Під час промови гауляйтер Херсона заявив, що російська армія нібито відбиває всі атаки "українських неонацистів та неофашистів". Він почав говорити, що в регіоні все спокійно і ніякої паніки немає. Зауважимо, що навряд у цьому питанні можна довіряти людині, яка показує карту, на якій Північ України захоплена російськими військами.

Також, вочевидь, партизани Херсонської області справді сильно заважають окупантам, тому що колаборант чомусь занадто сильно акцентував на них увагу заявивши, що у "прибічників" української влади у Херсоні начебто нічого не вийде.

А після цього Стрємоусов видав, що Росія буцімто захопить ще й Одеську, Миколаївську та Дніпропетровську області. Мовляв, "це російські землі".

Контрнаступ ЗСУ на Херсон триває

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що інформація про те, що окупанти витіснили ЗСУ з деяких населених пунктів – фейк.

Гуменюк також розповіла, що українські захисники поступово сунуть лінію фронту вперед.

Тим часом росіяни продовжують евакуйовувати свої війська та техніку на лівий бік Дніпра. Також вороги намагаються провести перегрупування підрозділів.

Відомо, що окупанти вивозять з Херсона майно і документи банку, а також паспортного столу.

Напередодні у Генштабі повідомили, що вороги готують місто до вуличних боїв.

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