Росія виснажує свої сили: військовий експерт спрогнозував наступ ЗСУ

Україна ретельно готується до контрнаступу, щоб звільнити окуповані території. Невідомо, де саме це станеться, але зараз називають два ймовірних напрямки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він посилається на матеріал видання The New York Times, що українські військові проходили в Німеччині комплекс навчань, який має допомогти визначити, де краще провести контрнаступ.

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Коли ЗСУ можуть піти в контрнаступ

За словами Федорова, є інформація про два можливих напрямки: перший – на Півдні України з виходом на азовське узбережжя, другий – в Луганській області. Звісно, напрямки можуть змінитися. Але таку інформацію подали в американському ЗМІ.

Очевидно, що й Росія готується до контрнаступу ЗСУ. Але зараз вона більше виснажує власні ресурси. Особливо сильно це відбувається у битві під Бахмутом, де російські окупанти вже втратили величезну кількість військ. На інших напрямках в загарбників теж значні втрати. Це серйозно деморалізує.

Готуватися окупанти можуть. Але для того, щоб протидіяти, потрібно мати серйозні сили. Зараз Росія виснажує свої сили під Бахмутом, а на інших напрямках зазнає втрат. Це сильно впливає на бойових дух особового складу,

– зазначив Федоров.

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Також, поки Україна отримує західну техніку, Росія змушена знімати з консервації бронемашини 50-х років випуску. Їх не порівняти. Хоч важливо, щоб Україна отримала велику кількість західної техніки.

На його думку, контрнаступу ЗСУ варто очікувати не раніше кінця квітня – початку травня 2023 року. Саме тоді мине типова весняна погода з болотами.

Україна готується до контрнаступу