Крим як "рятівниця": чому окупанти на Херсонщині чекають на контрнаступ ЗСУ
Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення лівобережної Херсонщини примусовою паспортизацією. До того ж там росіяни заборонили рух автівок з українською реєстрацією.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни штрафують тих, хто має автомобілі з українськими номерними знаками.
Дивіться також Чайники з кабінетів повиносили, – Леся Нікітюк розповіла, як окупанти розікрали музей в Херсоні
"Відповідно, це можна зробити тільки тим, хто все ж таки взяв російський паспорт. Лякають тим, що незабаром вже почнуть вилучати їх", – розказав він.
Хлань розповів, що окупанти, фактично, припинили пропускати такі автівки через адмінмежу з окупованим Кримом і залякують, що будуть вилучати все не перереєстроване майно.
Історія повторюється
Гауляйтер Владімір Сальдо, зазначив депутат Херсонської облради, заявив про нібито підготовку до виборів до держдуми Росії. Росіяни сподіваються їх провести у вересні.
Навіть скликали там свої фейкові "виборчкоми". Продовжують створювати "картинку", що начебто вони там "надовго", – сказав Сергій Хлань.
Військовослужбовець ЗСУ зауважив, що такі "картинки" вже бачили й в Херсоні, й на правобережній Херсонщині, коли окупанти проводили фейкові "референдуми", а потім тікали.
"Тепер все те саме намагаються вони робити на окупованій лівобережній частині Херсонщини. Але я думаю, що вони й самі зараз розуміють, що їм недовго залишилося там перебувати", – розказав він.
Хлань зазначив, що частина колаборантів потроху тікає поки що до окупованого Криму.
Чому окупанти на Херсонщині чекають на український контрнаступ: дивіться відео
Окупанти чекають на український контрнаступ
Сергій Хлань наголосив, що російські солдати рядового складу, які перебувають в окупованих містах, чекають, коли ЗСУ почне свій контрнаступ.
Вони кажуть: "Коли ваші почнуть наступати, щоб ми забралися звідси?". Вони думають, що тікаючи зможуть зберегти своє життя",
– зазначив він.
Крим як "рятівниця"
За словами депутата Херсонської обласної ради, втекти росіяни можуть поки що лише до окупованого Криму.
"Вони вважають і думають, що в Криму їм буде все ж таки небезпечно, але розраховують, що Крим для них поки що "рятівниця", – розповів Хлань.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Росіяни посилили обстріли правобережної Херсонщини. Утім, кількість сил окупантів не збільшилася.
- Російська армія обстрілює населені пункти Херсонської області навіть на захопленій території. За словами херсонського активіста Володимира Молчанова, місцеві жителі окупованих територій можуть помилково думати, що постріли відбулися десь поруч.
- Росіяни застосовують дрони проти цивільних. Так окупанти скидають гранати чи наводять артилерію.