Крим як "рятівниця": чому окупанти на Херсонщині чекають на контрнаступ ЗСУ

Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення лівобережної Херсонщини примусовою паспортизацією. До того ж там росіяни заборонили рух автівок з українською реєстрацією.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни штрафують тих, хто має автомобілі з українськими номерними знаками.

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"Відповідно, це можна зробити тільки тим, хто все ж таки взяв російський паспорт. Лякають тим, що незабаром вже почнуть вилучати їх", – розказав він.

Хлань розповів, що окупанти, фактично, припинили пропускати такі автівки через адмінмежу з окупованим Кримом і залякують, що будуть вилучати все не перереєстроване майно.

Історія повторюється

Гауляйтер Владімір Сальдо, зазначив депутат Херсонської облради, заявив про нібито підготовку до виборів до держдуми Росії. Росіяни сподіваються їх провести у вересні.

Навіть скликали там свої фейкові "виборчкоми". Продовжують створювати "картинку", що начебто вони там "надовго", – сказав Сергій Хлань.

Військовослужбовець ЗСУ зауважив, що такі "картинки" вже бачили й в Херсоні, й на правобережній Херсонщині, коли окупанти проводили фейкові "референдуми", а потім тікали.

"Тепер все те саме намагаються вони робити на окупованій лівобережній частині Херсонщини. Але я думаю, що вони й самі зараз розуміють, що їм недовго залишилося там перебувати", – розказав він.

Хлань зазначив, що частина колаборантів потроху тікає поки що до окупованого Криму.

Чому окупанти на Херсонщині чекають на український контрнаступ: дивіться відео

Окупанти чекають на український контрнаступ

Сергій Хлань наголосив, що російські солдати рядового складу, які перебувають в окупованих містах, чекають, коли ЗСУ почне свій контрнаступ.

Вони кажуть: "Коли ваші почнуть наступати, щоб ми забралися звідси?". Вони думають, що тікаючи зможуть зберегти своє життя",

– зазначив він.

Крим як "рятівниця"

За словами депутата Херсонської обласної ради, втекти росіяни можуть поки що лише до окупованого Криму.

"Вони вважають і думають, що в Криму їм буде все ж таки небезпечно, але розраховують, що Крим для них поки що "рятівниця", – розповів Хлань.

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