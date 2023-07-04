Більшими не стали: у Міноборони прокоментували втрати ЗСУ під час наступу
На Сході та Півдні стратегічна ініціатива зараз належить ЗСУ. Локально за цю ініціативу йдуть бої.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр дала зрозуміти, що в України втрати своїх захисників не стали більшими. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з загиблими та пораненими в України
Маляр зазначила, що війна не може бути без жертв. Втрати будуть у будь-якої сторони.
І дійсно, під час наступу, відповідно до різних методик, очікуються більші втрати, ніж під час оборони. Але у нас не стали більшими втрати під час наступу,
– заявила вона.
Представниця Міноборони сказала, що відвідала один з наших військових шпиталів. Там вона обговорила з головним лікарем це питання. За її словами, поранених більше не стало. А ситуація зараз така як і була.
Чому у Росії більші втрати
Маляр додала, що на Півдні у нас у 5 разів менше загиблих, ніж у загарбників. А на Сході тиждень тому в України було у 8 разів менше втрат, ніж в Росії.
Заступниця Олексія Резнікова заявила, що для наших командувачів штабів ключове – це збереження життя. Обираючи між швидким просуванням та життям наших людей, наші військові завжди оберуть другий варіант.
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- Нещодавно британська розвідка опублікувала новий звіт. У ньому мовиться про вдосконалення тактики окупантів. Росіяни намагаються зупинити наступ ЗСУ усіма своїми силами.
- Військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу теж вказав на зміни у поведінці загарбників. За його словами, російські окупанти вирішили відкрити ще один фронт на Луганщині, щоб розтягнути українські війська.
- А радник голови ОП Михайло Подоляк не так давно поділився прогнозом щодо наступу. Він вважає що російський фронт обвалиться завдяки накопичувальному ефекту.