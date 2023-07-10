Гине цвіт російської та української молоді, – Маск видав неоднозначний допис про наступ ЗСУ

Ілон Маск почав "розганяти зраду" у твітері. Він створив обурливий для українців допис з роздумами про "низьку" ефективність контрнаступу ЗСУ та подальшими перспективами війни Росії проти України.

Ілон Маск створив 10 липня у твітері неоднозначний допис з порівнянням Росії та України. Через певний час американський мільярдер видалив твіт.

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Що сказав Маск про Сили оборони

Бізнесмен фактично поставив в один ряд російських зеків, боржників, кадирівців й інших любителів "русского міра" з імперськими амбіціями та українців, які були вимушені залишити мирні професії та взяти до рук зброю через те, що сусідня держава-терорист вирішила знищити нашу країну, націю та культуру.

Цвіт української та російської молоді давно гине в окопах майже без територіальних завоювань,

– написав він.

На його думку, "хоч би яка сторона пішла в наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів".

, статистика від Ганни Маляр каже про протилежне. За словами заступниці міністра оборони, на Півдні в російських окупантів втрати вищі за українські у 5,3 раза. Ба більше, деякі ворожі підрозділи відмовляються воювати через успіхи ЗСУ.

Маск почав принижувати досягнення ЗСУ та робити з Росії образ дуже сильної та непереможної держави. Він заявив у своєму дописі, що країна-терорист перевершує Україну чисельністю приблизно 4 до 1. Інженер вважає, що російські окупанти через це виграли б війну на виснаження, навіть якби втрати загарбників та Сил оборони були б рівними.

Також винахідник низько оцінив ЗСУ та їхній контрнаступ, а також почав робити песимістичні прогнози для України. Він вважає, що "великого наступу не було". Як пояснив Маск, якщо контрнаступ буде невдалим і Сили оборони понесуть великі втрати, то Росія проведе контратаку та "захопить набагато більше територій".



Видалений допис винахідника / Фото з соцмереж Ілона Маска

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