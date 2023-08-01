ЗСУ підійшли до Роботиного: надалі контрнаступ може значно пришвидшитись
Українські захисники дійшли до Роботиного та зайшли на першу лінію оборони росіян. ЗСУ пройшли рубіж, який був дуже замінований. Далі наші бійці будуть просуватися швидше.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ЗСУ вже пройшли мінні поля на цьому напрямку, далі вони проходитимуть інженерно-технічні спорудження ворога.
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Просування ЗСУ на Півдні
Світан зазначив, що ЗСУ просуваються на Півдні. Зокрема, є рух на Токмак та у бік Мелітополя. Наші військові можуть виходити не на саме місто Мелітополь, а на Азовське узбережжя, перерізати сухопутний коридор.
Також українські бійці просуваються у районі Времівського виступу. ЗСУ вже пройшли Старомайорське, контролюють з трьох боків Урожайне. Росіяни перебувають під перехресним вогнем.
Попереду – Старомлинівка. Зараз наші бійці проходять основну лінію оборони окупантів. Саме на неї ворог покладав надії, щоб не допустити українські війська до неї навіть на метр.
Прогризання цих ділянок тривало не півтора – два тижні, а вже майже 2 місяці ми займаємось розтином основної лінії оборони. Далі, я думаю, піде вже швидше. Після того, як буде прийняте рішення вводити стратегічні резерви, то щоденно ми будемо чути про наш рух,
– вважає полковник ЗСУ в запасі.
Світан про наступ ЗСУ: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжують наступати на різних напрямках. Протягом минулого тижня на Півдні та Сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів. Зокрема, на Півдні минулого тижня наші бійці звільнили 12 квадратних кілометрів, а за весь час наступу – 204 квадратних кілометри.
- У Міноборони закликають оцінювати наступ Сил оборони не тільки кілометрами просування. Важливе значення мають втрати, які українські військові завдають Росії. За тиждень знищується сотні, а то й тисячі ворожого особового складу. Крім того, кожного тижня знищується десятки складів зброї окупантів.
- Британська розвідка зазначила, що на Півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. Контрнаступ ЗСУ вже виснажив сили двох російських армій.