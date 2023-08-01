ЗСУ підійшли до Роботиного: надалі контрнаступ може значно пришвидшитись

Українські захисники дійшли до Роботиного та зайшли на першу лінію оборони росіян. ЗСУ пройшли рубіж, який був дуже замінований. Далі наші бійці будуть просуватися швидше.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ЗСУ вже пройшли мінні поля на цьому напрямку, далі вони проходитимуть інженерно-технічні спорудження ворога.

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Просування ЗСУ на Півдні

Світан зазначив, що ЗСУ просуваються на Півдні. Зокрема, є рух на Токмак та у бік Мелітополя. Наші військові можуть виходити не на саме місто Мелітополь, а на Азовське узбережжя, перерізати сухопутний коридор.

Також українські бійці просуваються у районі Времівського виступу. ЗСУ вже пройшли Старомайорське, контролюють з трьох боків Урожайне. Росіяни перебувають під перехресним вогнем.

Попереду – Старомлинівка. Зараз наші бійці проходять основну лінію оборони окупантів. Саме на неї ворог покладав надії, щоб не допустити українські війська до неї навіть на метр.

Прогризання цих ділянок тривало не півтора – два тижні, а вже майже 2 місяці ми займаємось розтином основної лінії оборони. Далі, я думаю, піде вже швидше. Після того, як буде прийняте рішення вводити стратегічні резерви, то щоденно ми будемо чути про наш рух,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

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