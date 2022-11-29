Темпи контрнаступу можуть зрости найближчим часом: у ЗСУ назвали передумови

В Інституті вивчення війни припускають, що за декілька тижнів темпи бойових дій, зокрема на Сході, можуть зрости. Проте для цього потрібний ряд умов.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що важливо, якою буде зима та який стан ґрунтів – промерзне чи не промерзне.

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Сергій Череватий повідомив, що є й умови, які від них залежать і яких дотримуються, – це підготовлений, навчений і невимучений особовий склад.

Також наявність резервів та потрібної кількості потужних засобів ураження, тому що на відміну від росіян ми не вдаємося до авантюр й не кидаємо особовий склад так, щоб потішити когось з керівництва або підігнати до якоїсь дати. Вимоги такої від керівництва немає,

– пояснив Сергій Череватий.

"Важливий елемент й те, що надходить військова техніка наших партнерів. Чим якісніша вона буде, тим більша ймовірність того, що ми швидше зможемо підготуватися", – додав речник.

За його словами, вже зараз у нас є високоточна зброя. ЗСУ дуже вправно, дуже економно й дуже ефективно її використовують.

По суті, звівши її використання до: один постріл – одне серйозне ураження. Як було цієї доби у Сватовому, де уражений підрозділ противника, скупчення особового складу – 20 загиблих й 30 поранених,

– повідомив Череватий.

Він додав, попри те, що в нас немає великої чисельної переваги, але ми бачимо слабкі місця ворога та в нас є підготовлені резерви. Крім того, можемо на певних ділянках прорвати його й змусити бігти. ЗСУ це вже робили.

"Коли настане такий момент на Донецькому чи на Луганському напрямку – це обовʼязково буде використано, але за всіма правилам військової науки", – акцентував речник.

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