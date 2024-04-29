За яких умов контрнаступ ЗСУ на Півдні можливий цьогоріч

Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Ймовірно, це натяк для ЗСУ використати цю допомогу для наступу на Південь.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він підкреслив, що у пакет допомоги увійшли човни, катери, легкі броньовані машини, ракети Storm Shadow і так далі.

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Розширення плацдарму

Олександр Мусієнко припустив, що якщо переглянути номенклатуру британської допомоги, то це натяк застосувати її на Півдні. Зокрема, там є катери, човни, ракети Storm Shadow, які застосовуються по Півдню, дрони. Також легкі броньовані машини, які здатні діяти по піщаних ґрунтах, які притаманні й лівобережжю Херсонщини.

Нещодавно стало відомо, що українським захисникам вдалося встановити контроль над островом Нестрига на Херсонському напрямку. По лівому берегу б'ють наші артилеристи. Крім того, активно працюють дронами та мають хороші результати.

Думаю, що це з прицілом на те, що як тільки з'явиться певна нагода, можливо, спробувати там розширити плацдарм. Про це британська допомога. Я вважаю, що пакет максимально орієнтований саме на це. Також щось можна застосувати з американської, німецької та інших,

– сказав військовий експерт.

За його словами, не виключено, що контрнаступ українських захисників на Півдні може відбутись і у 2024 році, якщо для цього будуть відповідні умови та обставини. Рішення прийматиме українське командування.

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