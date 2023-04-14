Не зможуть сказати "а так і нада била": до чого може призвести контрнаступ ЗСУ в Росії
Голова Української розвідки Кирило Буданов заявив, що в Росії після українського контрнаступу можуть відбутися "сейсмічні зміни". Росіяни не зможуть сприйняти повну поразку Росії та звільнення українських територій.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він припустив можливі зміни в Росії після поразки.
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Мусієнко вважає, після того, як російська армія зазнає серйозних втрат і українським силам оборони вдасться вийти на адмінмежу з Росією, зокрема і в Криму, це вже буде надзвичайно серйозна поразка для Росії.
Я не думаю, що вони могли б погасити всередині Росії ці настрої, сказавши "а так і нада била", мовляв, таким і був план так званої "спеціальної воєнної операції". Я не думаю, що вони зможуть згодувати це своїй аудиторії,
– додав мовець.
Не зможуть стримувати ситуацію
Поразка Росії у війні продемонструє слабкість Владіміра Путіна. А коли російський феодальний уклад побачить, що вождь уже не в силах стримувати ситуацію і все веде до краху, то вони просто будуть його замінювати, вважає експерт.
Він припустив, що саботувати війну може Валєрій Герасімов, можливо, Нікалай Патрушев і Сєргєй Шойгу.
Я думаю, як тільки українські війська здобудуть цю перемогу, це дійсно спричинить дуже серйозні процеси,
– підкреслив Мусієнко.
Він вважає, що в Росії закручують гайки, однак питання в тому, що вони все більше покриваються іржею, їх почне зривати. Це лише питання часу.
Мусієнко припустив, що буде з Росією після поразки: дивитись відео
Верхівка почне діяти
"Ступінь рабської психології" у Росії зараз такий, що дозволяє їм спокійно ставитися навіть до того, як їх відправляють на вірну смерть, кидають непідготовленими в бої тощо.
Аналітик переконаний, що настане момент, коли в російської верхівки спрацює інстинкт, що потрібно ухвалювати рішення, які можуть спричинити суттєві процеси. З іншого боку – якщо цього рішення ухвалювати не будуть, це призведе до ще більших змін, що можуть вилитися у серйозні конфлікти, навіть у громадянську війну.
Україна готується до контрнаступу: що відомо
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна ніколи не відмовиться від півострова Крим і звільнятиме його всією наявною і міжнародно дозволеною зброєю.
- Також він наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про контрнаступ в останній момент.
- Денис Шмигаль припустив, що український контрнаступ може розпочатися влітку. Для нього необхідна достатня кількість зброї та техніки, яку Україна просить у партнерів.