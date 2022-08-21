Як під Києвом та Черніговом, але ціна буде іншою, – активіст про контрнаступ ЗСУ

Бійці ЗСУ продовжують героїчно боротися з російськими окупантами на Півдні та завдавати їм втрат. Однак говорити про активну фазу контрнаступу української армії ще рано.

Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, наразі не мовиться про контрнаступ ЗСУ у класичному вигляді танкових колон.

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У якому вигляді можливий контрнаступ ЗСУ

На думку активіста, ймовірні масовані нальоти авіації, якщо вдасться повністю знищити ППО окупантів. Однак наразі все, що очікується – інтенсифікація ракетно-артилерійського впливу Збройних Сил на окупантів, зокрема у частині переправ, складів та штабів.

Молчанов розповів, що Україні ще не вистачає дронів-камікадзе та безпілотників ударної дії. Коли їх буде достатньо, наші бійці зможуть зачищати території, які покинуть окупанти.

Залишаться тільки ті, кого кинули та забули, як це було, наприклад, у Київській області,

– пояснив активіст.

Зараз необхідно змусити окупантів до низового "жеста доброї волі". Тобто, щоб загарбники прийняли рішення тікати без наказу керівництва армії, а за власним бажанням більшості солдатів та офіцерів, які керують підрозділами.

Для того, щоб здійснити такий план, необхідно відрізати російську армію від постачання їжі, пального та зброї. А також посилити рівень вогневого впливу Збройних Сил на російське угруповання на правому березі, зокрема на локаціях мостів та переправ.

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Український контрнаступ у класичному вигляді є неможливим

Наразі наступ триває у такому вигляді й іншого формату поки не варто очікувати від української армії.

Такий формат наступу забезпечив перемогу під Києвом та Черніговом й немає поки жодних контраргументів, що він не спрацює й тут, але ціна буде іншою,

– зауважив Молчанов.

На його думку, деокупація Херсона можлива саме через доведення до абсолютного страху низових ланок офіцерів, а не через наказ вищого керівництва росії, як це сталося на Півночі.

Це посилить дезертирство у лавах армії окупантів. Тоді можна буде говорити про наступальні дії, які полягають у зачистці без ризику масових втрат для України.

Молчанов розповів про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Що відомо про контрнаступ української армії: коротко