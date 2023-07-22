Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони

Сили оборони продовжують просуватися вперед на полі бою. Військова ініціатива буквально по всій лінії фронту перейшла на сторону ЗСУ.

Українські воїни вигризають рідну землю та просуваються кожного дня. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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"Ми кожен день просуваємося"

По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп'янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні,

– наголосив Гаврилов.

Зауважив, що це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Союзники розуміють усі виклики, пов'язані зі змінами та іншими питаннями. Україна постійно обмінюється інформацією з партнерами, окрім того, проводять консультації.

Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь – на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати,

– зазначив заступник міністра.

Водночас додав, світ розуміє що наша держава ще не використала свій повний ресурс. Ні в кого з партнерів немає сумнівів щодо продовження допомоги й того, що рано чи пізно ми обов'язково досягнемо успіху.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться інтернет і телебачення, хотілося б, щоб усе відбувалося швидше, але реальність така, що треба врахувати те, що відбувається on the ground (на землі – 24 Канал)", – підкреслив Гаврилов.

ЗСУ продовжують наступати попри надскладні умови

Раніше Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що найбільшою проблемою для наших військових є мінні поля. Попри це, Валерій Залужний зауважив, що наші захисники продовжують успішно наступати.

"Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території", – підкреслив генерал.

Також головком наголошував, його дратують заяви, про нібито "повільний"контрнаступ. Адже це зовсім не шоу. Кожен день та кожен метр землі даються кров'ю.