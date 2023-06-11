Початок наступного етапу контрнаступу, – полковник запасу пояснив дії ЗСУ на Запоріжжі

Українські військові розпочали контрнаступальні дії. У світі обговорюють перші успіхи ЗСУ на деяких ділянках фронту. Поки що триває розвідка боєм для підготовки до переходу на інший етап.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, формувальні операції триватимуть не більше ніж тиждень. Далі ЗСУ перейдуть до активніших дій.

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Що відбувається на Запоріжжі

Українські військові мають певні успіхи на Запорізькому напрямку. Західні аналітики певні, що це і є початок великого контрнаступу, однак закликають не поспішати із висновками.

Це початок наступного етапу контрнаступу. Це формувальні операції, які проводять за допомогою здебільшого батальйонно-тактичних груп. Завдання цього етапу – перевірити ледь не всю оборону противника вздовж лінії фронту,

– пояснив Роман Світан.

Мовиться про відстань від Оріхового до Куп'янська – близько 700 кілометрів. На всій протяжності фронту такі формувальні операції вже проводили. Зокрема, проведені напередодні операції в районі Бахмута призвели до того, що ЗСУ уже пройшли декілька кілометрів по висотах міста.

Подібна ситуація і в Авдіївці – окупантів відтиснули з першої лінії оборони, взводних опорних пунктів.

"Це поки лише етап формувальних операцій. Їхнє завдання – перша лінія оборони, взводні опорні пункти, перевірка готовності ворога, пошук більш або менш готових місць до реальних проривів", – зазначив військовий експерт.

Формувальні операції проводять близько двох тижнів. Ймовірно, один тиждень вони вже тривають.

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Як ситуація розвиватиметься далі

Коли уже бригади почнуть виконувати бойові завдання, тоді й почнеться прорив першої та другої лінії оборони. Далі – вводитимуть корпуси, тобто декілька бригад для прориву всіх ліній оборони й каскадного обрушення фронту.

Тоді уже будуть підведені стратегічні резерви. Але це ще поки попереду. Думаю, наступного тижня уже будуть залучені бригади, які підуть в роботу на прориви,

– припустив полковник запасу.

Світан додав, що усі ці етапи є класикою розвитку наступальних операцій. Вона поетапно розписана та здійснюється відповідно до планів нашого Головнокомандувача.

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