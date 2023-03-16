Ми не можемо зупинитися посередині, контрнаступ ЗСУ потрібен у певний час, – Подоляк

Видання Politico опублікувало статтю, у якій зазначило, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться у травні та спрогнозувало 2 можливих сценарії. Однак зараз можна сказати лише те, що наступні місяці Україні необхідні, щоб накопичити ресурс.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що контрнаступ ЗСУ має бути має бути сюрпризом для ворога, тому треба менше обговорювати, коли саме він відбудеться.

Зверніть увагу Це виглядає дивно, – Подоляк розніс статтю WP про "контрнаступ ЗСУ під питанням"

Україна готується до контрнаступу

Так, Збройні Сили потребують певних інструментів для успішних контрнаступальних дій, які необхідно накопичити. Наше командування розуміє, скільки часу для цього знадобиться з логістичної точки зору.

Окрім того, навіть військовим не треба проговорювати, які пріоритетні напрямки чи сценарії контрнаступу. Україна дуже креативна та неодноразово доводила це за час війни. Зокрема, у Харківській області чи у тому, що зараз відбувається загалом по лінії фронту, особливо на Донецькому напрямку.

Головне, що й у військового керівництва – у ЗСУ та Міноборони, і у політичного, насамперед кажу про Володимира Зеленського – є абсолютно консолідована позиція, що ми не можемо зупинитися десь посередині. Контрнаступи нам потрібні у певний час. А для цього потрібна концентрація ресурсів,

– пояснив радник голови ОПУ.

Наше командування готується до різних сценаріїв та враховує усі ризики. Отже, українцям варто менше реагувати на хайпові теми та дочекатися розвитку подій.

Подоляк про майбутній контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

"У нас немає жодного іншого шансу, окрім як йти у контрнаступ у певний час за визначеним сценарієм. Інакше державності України не буде. Зупинка десь посередині, як це було у 2014 році – коли території залишилися під окупацією Росії – означатиме, що через певний час України як держави не буде", – констатував Подоляк.

Адже сьогодні Росія на різних рівнях, включно з Владіміром Путіним, фіксує свою позицію: "Україну треба знищити як державу та територію, де живуть українці".

Варте уваги Ключові події будуть у 2023 році, – Подоляк назвав вирішальні місяці війни

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