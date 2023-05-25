Після зеленого світла на F-16: у Зеленського розставили акценти щодо розмов про контрнаступ
Джерело:Михайло Подоляк
Західні партнери оголосили про готовність навчати українських пілотів на F-16, однак самі літаки ми поки не отримаємо. На фоні цих новин в Офісі Президента розставили акценти щодо контрнаступу Збройних Сил, про який останніми місяцями багато розмов.
З кожним днем все більше країн долучаються до коаліції щодо навчань наших пілотів на американських винищувачах F-16. Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк у четвер, 25 травня, вкотре прокоментував контрнаступальну операцію Збройних Сил.
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"Не одноразовий захід"
Зазначимо, що у своєму дописі Подоляк не згадав безпосередньо про літаки від партнерів. Однак, очевидно, це його повідомлення є сигналом для Заходу щодо їхніх кроків стосовно F-16.
Власне, за словами заступника очільник ОП, контрнаступ ЗСУ:
- "це не "один івент (захід)", який розпочнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки";
- "це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ Росії на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра".
Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ,
– наголосив Подоляк.
Зверніть увагу! Варто сказати, що неодноразово в Повітряних силах, зокрема, говорили про необхідність надання нашій державі багатоцільових літаків.
Наявність F-16 не тільки допомогла б закрити небо від ворожих повітряних цілей, але була потужним підсиленням сухопутних військ під час контрнаступальних операцій.
Контрнаступ: останнє
- Цими днями Подоляк також заявляв, що контрнаступ Збройних Сил уже триває. Як він наголосив, разом з тим триває інтенсивна війна на 1 500 кілометрах кордону та українські захисники продовжують давати відсіч загарбникам.
- Водночас військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов констатував, що ворог активно готується до оборони окупованих територій.
- За словами бійця, росіяни навіть перерили від 40 до 50 відсотків кримських пляжів, бо пропрацювали "усі сценарії" наступу ЗСУ на півострів.