Україна поверне стратегічно важливу територію під час контрнаступу, – радник Байдена
Джерело:CNN
Радник президента США Джейк Салліван позитивно оцінює шанси українських військових на проведення контрнаступу. Він переконаний, що повернення територій суттєво вплине на майбутні переговори з Росією.
Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що під час контрнаступу Києву вдасться повернути деякі стратегічно важливі території. Але які саме – залежатиме від дій військових.
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Як радник Байдена оцінює шанси на успіх у контрнаступі ЗСУ
Джейк Салліван заявив, що успіх України на полі бою – це "не іспит", і США не оцінює армію України на основі того, скільки зброї було надано Заходом. Те ж, чого прагнуть Сполучені Штати – так це забезпечити Україні найкращу позицію для майбутнього повернення своїх територій.
Скільки саме (територій – 24 Канал) і в яких місцях – це буде залежати від розвитку подій на місці, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі,
– повідомив Салліван.
Радник президента США не впевнений, що дії українських військових призведуть до мирних переговорів між Україною та країною-агресоркою вже до кінця 2023 року. Втім, він зауважив, що успішний контрнаступ точно матиме "значний вплив" на імовірні перемовини.
"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", – підсумував він.
Нагадаємо, що нещодавно Олексій Данілов заявив, що усі двері для діалогу з Росією зачинені, і в РНБО прописано, що Україна сідати за стіл переговорів з Путіним не буде.
Що відомо про український контрнаступ: останні новини
- Радник голови Офісу Президента розповів, що для початку контрнаступу ЗСУ потрібні чотири умови. Серед них накопичення зброї та тренування українських військових, планування майбутньої операції та робота на інформаційному фронті, щоб вплинути на психологічний стан ворога.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що контрнаступ точно буде, і українці зрозуміють, коли він почнеться. Проте розголошувати деталі зараз не можна, адже про плани ЗСУ тоді дізнається і ворог.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що для успішного контрнаступу українським військовим необхідна західна авіація. Зокрема, мовиться про винищувачі F-16, рішення щодо поставки яких Україна все ще очікує.