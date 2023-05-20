Не лише траншеї: військовий експерт розповів, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

Окупанти бояться контрнаступальних дій української сторони. Ворог намагається бодай якось врятувати ситуацію, втім діє непослідовно.

Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ. За його словами, тактика росіян точно не призведе їх до успіху.

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Не окопами єдиними

Олексій Гетьман зауважив, що, звісно, російські окупаційні війська готуються оборонятися. Втім, вони не зовсім розуміють, що атакувати і воювати в обороні – це різні речі.

До оборони треба готуватися. Це не обов'язково рити якісь траншеї та будувати бліндажі,

– наголосив він.

Безумовно, оборонна діяльність займає багато часу.

Ворог панікує

Військовий експерт наголосив, що росіяни точно знають, що контрнаступ неминучий. Проте ворог не має інформації про те, як саме і де він буде відбуватися. Через це в окупантів паніка.

"Вони намагаються якось його відтермінувати чи зіпсувати, тому роблять артилерійську підготовку – стріляють по всій лінії зіткнення", – пояснив він.

Звісно, що паніку породжує страх. Це добре прослідковується з огляду на інформацію, яка шириться російськими ЗМІ. Відтак, навіть невелике просування ЗСУ змушує ворога боятися.

Коли ворог тебе боїться – це передумова перемоги,

– зосередив увагу Гетьман.

Натомість український народ ніколи не боявся свого ворога та завжди дивиться йому в очі.

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