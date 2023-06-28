Росіяни не завжди доповідають керівництву про втрату територій, – Резніков
Джерело:Financial Times
Російські окупанти не завжди доповідають вищому керівництву про втрату окупованих в Україні територій, тому що бояться це робити.
Тим часом ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
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ЗСУ досягнули певних досягнень
Олексій Резніков повідомив, що українські захисники продовжують завдавати великих втрат російським загарбникам, маючи звільнення українських земель як мету. Він розповів, що українські сили досягли "певних досягнень". Проте Генштаб їх ще не оприлюднив, щоб уникнути викриття українських військ. І насправді це має сенс, оскільки окупанти іноді бояться доповідати "на верх" про втрату українських територій.
Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству,
– додав Резніков.
Україна продовжує контрнаступ
- 28 червня Валерій Маркус розповів, що 27 червня була доба штурмів. Українські воїни просунулися дуже далеко та глибоко. У підтвердження він зняв відео з російських окопів. Він підкреслив, що захисники будуть просуватися далі вглиб, проте це нелегко, адже в росіян щільна оборона.
- Нещодавно ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі на Бахмутському напрямку.
- В ОК "Південь" теж анонсували хороші новини від наших воїнів і запевнили, що дуже скоро будуть результати, які всіх порадують.
- Міністр оборони Великої Британії принагідно повідомив, що українські захисники вже відбили більше територій, аніж окупанти захопили під час свого зимового "великого наступу" – близько 300 квадратних кілометрів.