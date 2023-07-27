На півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед, – Міноборони

Українські військові продовжують успішно звільняти територію нашої держави та виганяти звідти ворогів. Так, заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили мають успіхи на Бахмутському напрямку.

Зокрема, наші військові рухаються на півдні від міста-фортеці. Маляр наголосила, що це все відбувається під шквальним вогнем російських військових.

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ЗСУ рухаються біля Бахмута

Заступниця очільника Міноборони зазначила, що бої на Бахмутському напрямку носять доволі жорсткий характер, адже ворог веде інтенсивний вогонь.

На Бахмутському напрямку на півдні поступово рухаємось вперед. На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога,

– сказала вона.

Водночас Маляр підкреслила, що також бої тривають і поблизу інших населених пунктів на цьому напрямку. Зокрема, наші військові відбили атаки в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки Донецької області.

Що відбувається на інших напрямках

Маляр розповіла, що на Куп‘янському напрямку противник атакує позиції наших військових і намагається вибити нас з панівних висот.

"За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій", – наголосила вона.

Заступниця очільника Міноборони також зазначила, що на Лиманському напрямку цього дня так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

Як відбувається контрнаступ ЗСУ