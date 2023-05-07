Майор запасу пояснив, чому контрнаступ ЗСУ правильно називати наступом

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу. Він припускає, що в ЗСУ не буде ще одного шансу, принаймні, цього року. Та слово контрнаступ – не зовсім той термін, який підходить.

Про це 24 Каналу заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, у військовій термінології є ознаки, чим наступ відрізняється від контрнаступу.

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"Вважається, що, якщо якась сторона під час війни має тактичну перевагу над супротивником, то він робить не контрнаступ, а робить наступ. Зараз всі ознаки того, що всі тактичні переваги на боці України", – наголосив майор запасу ЗСУ.

Усе через те, що наступ Росії провалився і вона не досягла певної мети, просунулася не дуже далеко.

"Тому, найімовірніше, будуть наші наступальні дії. Наступ прогнозується вийти на певні рубежі. І там закріпитися, і там зупинитися, адже наступають ударні групи. "Тили" не наступають одразу, вони не їдуть ззаду", – розказав Гетьман.

За словами військового експерта, "тили" мають під'їхати. Мовиться, зокрема, про медиків, продовольство та набої.

"Наступ планується з точки "А", умовно, до точки "Б". Далі, якщо вдалося просунутися далі, як було під Харковом, це дуже добре. Давайте просуньмося далі, що ворог тікав і можна зайняти інші позиції", – зауважив ветеран російсько-української війни.

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Не один наступ

Олексій Гетьман наголосив, що наступ не відбувається до того моменту, поки вистачає сил.

Ні, пройшли певну дистанцію – зупинилися. Тому й далі готуємося до наступальних дій. Що значить – "один шанс"? У нас 1300 кілометрів лінії фронту. Ми не в змозі за один наступ по всій лінії фронту відсунути ворога до кордонів нашої країни в межах 91 року,

– вважає він.

Майор ЗСУ в запасі упевнений, що після наступу та звільнення територій, українська армія зупиниться, підтягне сили, відновить втрати й техніку, і плануватиме наступні наступальні дії.

"Це буде наступ і потім буде черговий наступ", – зазначив ветеран російсько-української війни.

Він зауважив, що у Другу світову війну було щонайменше 5 – 7 великих наступальних операцій, не враховуючи дрібні.

"Все ж таки потужна армія російська. Це не якась там невеличка країна. У неї дуже великий ресурс і техніки, і людей. Як ми можемо за один раз відігнати їх ледь не до Москви? Я думаю, це перебільшення", – сказав військовий експерт.

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