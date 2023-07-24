На Півдні та в районі Бахмута: скільки територій ЗСУ звільнили за тиждень та за час наступу

На сьогодні триває потужний контрнаступ Збройних Сил України. За цей час на Півдні наші захисники звільнили понад 192 квадратних кілометрів території.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, зараз ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

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Скільки територій вже звільнили ЗСУ

Як розповіла Маляр, наші війська на південному фронті за час наступу звільнили понад 192 квадратних кілометрів території. Тільки за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 12 квадратних кілометрів.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська,

– наголосила Маляр.

Окрім цього, на Бахмутському напрямку українські захисники звільнили близько 35 квадратних кілометрів території. Лише за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько 4 квадратних кілометрів.

Наразі ключові бої тривають у районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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