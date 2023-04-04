США очікують на початок контрнаступу України в найближчі тижні

У США очікують, що контрнаступ Збройних Сил України розпочнеться вже упродовж ближчих тижнів. Водночас спроби наступу Росії будуть марними.

Про це заявила представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, можливий наступ російських загарбників не матиме успіхів.

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США очікують на початок контрнаступу України

Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів,

– зазначила дипломат.

Смітт наголосила, що саме Україна визначатиме час та тактику дій щодо свого контрнаступу. Водночас вона підкреслила, що Росія також показує свої спроби розпочати новий наступ.

"Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою", – додала Смітт.

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