США очікують на початок контрнаступу України в найближчі тижні
У США очікують, що контрнаступ Збройних Сил України розпочнеться вже упродовж ближчих тижнів. Водночас спроби наступу Росії будуть марними.
Про це заявила представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, можливий наступ російських загарбників не матиме успіхів.
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США очікують на початок контрнаступу України
Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів,
– зазначила дипломат.
Смітт наголосила, що саме Україна визначатиме час та тактику дій щодо свого контрнаступу. Водночас вона підкреслила, що Росія також показує свої спроби розпочати новий наступ.
"Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою", – додала Смітт.Зверніть увагу! Є три умови для початку контрнаступу ЗСУ. Перша – це сприятлива погода. Друге – нам потрібно дочекатись всієї обіцяної союзниками зброї та броні. І третя причина – досягнути на деяких напрямках тактичної переваги: подавити ворожу артилерію та РСЗВ, знищити системи ППО.
Контрнаступ ЗСУ: все, що відомо
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники ще мають час піти з окупованих територій. За словами президента, усі тимчасово захоплені території України будуть звільнені. Він наголосив, що ми знищимо усіх терористів.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські війська можуть розпочати контрнаступальні дії вже у квітні – травні 2023 року.
- Однак росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, який може розпочатися навесні. Вони намагаються облаштовувати оборонні рубежі й укріплювати інженерні споруди на Херсонщині.
- До речі, ЗСУ вкрай потребують сучасної авіації, щоб розпочати потужний контрнаступ. Йдеться про американські винищувачі F-16. На думку військового експерта Андрія Крамарова, західну авіацію Україна отримає раніше, ніж обіцяють партнери.