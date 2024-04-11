Операція має бути виконана до кінця, – Світан про можливий майбутній контрнаступ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що новий контрнаступ Сил оборони України буде успішнішим. Тут важливо, аби була достатня кількість відповідної техніки.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що важливо, аби Захід нарешті передав достатню кількість боєприпасів та військової техніки.

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Надзвичайно потрібно, аби Україна нарешті отримала західну авіацію. Також потрібні будуть відповідні засоби ураження для F-16.

Має бути закінчена операція

Як зазначив Світан, без належної авіаційної компоненти складно здійснити прорив одразу майже на сотню кілометрів. А це якраз те, що нам потрібно. Одразу вийти до азовського узбережжя або ж дійти до Армянська, який розташований на півночі Криму.

Без авіації вдалося просунутися на 15 – 20 кілометрів. Але потім почалися проблеми. Вдалося вклинитися – і росіяни одразу намагаються "зрізати" цей виступ. Якщо виконувати контрнаступальні дії, було б добре просунутися на 70 – 80 кілометрів. Операція має бути завершена,

– сказав Світан.

Зрозуміло, що це можливо зробити лише з належною авіаційною підтримкою. Тому важливо, аби Захід нарешті виділив достатню кількість літаків та ракет для авіації.

Контрнаступ ЗСУ: коротко