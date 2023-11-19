Не здатні дати відсіч ЗСУ: Світан сказав, що відбувається з росіянами на лівобережжі Херсонщини

Російські окупанти розтягують військо на лівому березі Херсонської області. А також активно пересуваються на військовій техніці, однак не можуть дати серйозну відсіч українським військам.

Ні Сили оборони, ні окупанти не можуть закопатися, оскільки поверхня зовсім для цього не готова. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, саме тому на Херсонщині постійно відбувається рух як з нашого боку, так і з ворожого.

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Чи можуть росіяни поводити наступальні дії

На території лівобережної Херсонщини за 40 – 50 кілометрів від Дніпра окупанти розмістили 50 – 70 тисяч солдатів. Фактично, російське окупаційне військо зосереджене по лінії від Кінбурнської коси до Енергодара Запорізької області. Окрім того, росіяни постійно проводять ротацію й близько 7 тисяч армійців зазвичай перебувають в русі.

Звісно, щільність мала для утримання кількох сотень кілометрів фронту. Це практично не реально. Тому росіяни в режимі активної оборони. У них є фондові рубежі на третій лінії, але вони поки перебувають між Дніпром та третьою лінією. Рух відбувається без окопування, але в мобільному режимі,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Українським військовим простіше працювати артилерією по противнику, позаяк правий берег набагато вищий. Крім того, наш 155 міліметровий калібр б'є на 7 – 8 кілометрів далі, ніж російський 152 міліметровий калібр. Сили оборони однозначно перемагають у контрбатарейній боротьбі.

Яка основна проблема для Сил оборони

За словами Світана, головна проблема для українських військових – російська авіація. Зокрема, керовані авіаційні бомби – КАБ, окупанти десятками скидають їх на лівий та правий берег Херсонщини.

КАБ Це один з видів авіаційних боєприпасів, тобто авіаційна бомба. Вона оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль. У Росії зараз є два типи керованих бомб: ті, які відразу проєктувалися як керовані бомби та повноцінно виробляються на заводах. Приміром, УПАБ-1500В; фугасні радянські бомби, до яких росіяни кріплять модулі корекції та управління польотом. Це ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500.

"Не можемо з ними зараз боротися, поки не з'явиться хоча б один дальній зенітно-ракетний комплекс, приміром, SAMP/T або Patriot. Тоді можна буде відігнати на 100 кілометрів російську авіацію від берега Дніпра", – підкреслив льотчик-інструктор.

Попри це, українська авіація досить непогано допомагає захисникам на лівому березі. Натомість авіацію на 50 кілометрів прикривають наявні ЗРК середнього радіуса дії.

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З яких напрямків ворог перекидає солдатів

Світан припустив, росіяни поки не передислоковують військових з Авдіївки, Бахмута, Донецького та Луганського напрямків. Наразі окупанти перекидають військо з новосформованих частин в Росії. Окупантів курсують за таким маршрутом: Ростов – Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь, а потім відбувається рух на кілька напрямків:

Херсон;

Каховка;

Скадовськ.

До бойової готовності їм ще далеко, тому розтягують військо по лінії фронту, ставлячи завдання – обороняти. А нас намагаються стримати завдяки авіації та артилерії, якої ще достатньо на лівому березі,

– наголосив Роман Світан.

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