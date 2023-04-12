На карту поставлено багато, – у ЦРУ наголосили на важливості контрнаступу ЗСУ
Джерело:CNN
Незабаром Україна запланувала масштабний контрнаступ. У ЦРУ наголосили на його важливості в заявили, що "на карту поставлено дуже багато".
Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, російський диктатор Владімір Путін несерйозно ставиться до переговорів стосовно війни в Україні.
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Що кажуть у ЦРУ про майбутній контрнаступ ЗСУ
Бернс наголосив на важливості запланованого контрнаступу України і заявив, що у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато.
За словами директора ЦРУ, прогрес України на полі бою зможе сформувати "перспективи дипломатії". Стосовно Путіна він сказав, що диктатор замість того, щоб відступити, "подвоїв свої зусилля".
Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч,
– зазначив Бернс.
Окрім цього, він підкреслив важливість подальшої підтримки США України, зокрема за допомогою обміну розвідувальними даними.Зверніть увагу! На початку квітня стався "витік даних" про плани США і НАТО
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Нещодавно Денис Шмигаль заявив, що українські захисники можуть перейти до масштабного контрнаступу вже влітку 2023 року.
- До речі, російські війська в окупованій частині Запорізької області готуються до оборони та протидії ЗСУ. Цей напрямок є одним з можливих для завдавання контрудару українською армією.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що ЗСУ мають усе необхідне для успіху. Україна вже має план. Водночас він наголосив, що деталі знає тільки Володимир Зеленський та інші представники керівництва країни.
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував питання українського контрнаступу. Він пояснив, що Україна не чекає чарівних дат.