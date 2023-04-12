На карту поставлено багато, – у ЦРУ наголосили на важливості контрнаступу ЗСУ

Незабаром Україна запланувала масштабний контрнаступ. У ЦРУ наголосили на його важливості в заявили, що "на карту поставлено дуже багато".

Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, російський диктатор Владімір Путін несерйозно ставиться до переговорів стосовно війни в Україні.

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Що кажуть у ЦРУ про майбутній контрнаступ ЗСУ

Бернс наголосив на важливості запланованого контрнаступу України і заявив, що у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато.

За словами директора ЦРУ, прогрес України на полі бою зможе сформувати "перспективи дипломатії". Стосовно Путіна він сказав, що диктатор замість того, щоб відступити, "подвоїв свої зусилля".

Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч,

– зазначив Бернс.

Окрім цього, він підкреслив важливість подальшої підтримки США України, зокрема за допомогою обміну розвідувальними даними.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Українська розвідка вже заявила, що частина з цих документів – неправдива, інша частина – з відкритих джерел.