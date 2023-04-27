ЗСУ перебувають у хорошій позиції для контрнаступу, – генерал Каволі

Збройні Сили України перебувають у хорошій позиції для початку контрнаступу. Водночас сухопутні сили Росії на сьогодні значно більші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив голова Європейського командування США генерал Крістофер Каволі. За його словами, росіяни зазнають шалених втрат на війні в Україні.

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Як розповів Каволі, ЗСУ наразі перебувають у "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових.

Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели, українці перебувають у хорошій позиції,

– сказав Каволі.

За його словами, на сьогодні сухопутні сили Росії більші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення, попри численні втрати у війні проти України.

"Російські сухопутні сили були дещо дегенеровані через цей конфлікт, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", – наголосив генерал.

До того ж Росія має низку варіантів. В окупантів є ще 1 000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників.

Тож вони все ще використовують всю цю звичайну потужність, і змішують їх усі разом,

– додав Каволі.

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