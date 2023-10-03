Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, – генерал Тарнавський

Українські захисники утримують свої позиції на фронті та дають відсіч ворогу. Командувач угруповання військ "Таврія" повідомив, що наші воїни просуваються.

Українські військові продовжують наступальну операцію. Зокрема, на Таврійському напрямку є просування.

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Ворог зазнає суттєвих втрат

За добу російські окупанти втратили 261 особу. В полон здалися 10 росіян. Також відомо, що артилерійські підрозділи наших військ виконали 1198 вогневих завдань.

Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога,

– написав командувач угруповання військ "Таврія".

Українські військові продовжують давати ворогу відсіч та відвойовувати наші території. Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та чинити терор проти мирного населення.

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