Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, – генерал Тарнавський
Джерело:Олександр Тарнавський
Українські захисники утримують свої позиції на фронті та дають відсіч ворогу. Командувач угруповання військ "Таврія" повідомив, що наші воїни просуваються.
Українські військові продовжують наступальну операцію. Зокрема, на Таврійському напрямку є просування.
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Ворог зазнає суттєвих втрат
За добу російські окупанти втратили 261 особу. В полон здалися 10 росіян. Також відомо, що артилерійські підрозділи наших військ виконали 1198 вогневих завдань.
Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога,
– написав командувач угруповання військ "Таврія".
Українські військові продовжують давати ворогу відсіч та відвойовувати наші території. Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та чинити терор проти мирного населення.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Станом на ранок 3 жовтня ЗСУ продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
- В ISW повідомляли, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного. Про це свідчать супутникові знімки. Вони вказують на те, що наші сили відбили ці позиції між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.
- Аналітики ISW отримали інсайдерську інформацію, що російські окупанти можуть вийти з Бахмута, щоб посилити Мелітопольський напрямок. Місто від початку не мало жодного воєнного значення.
- Вже є результати пробивання ліній оборони ворога. Військовий оглядач Давид Шарп зауважив, що ціль не зайняти одне – два села на напрямку від Роботиного до Токмака, а змусити Росію вичерпати свої резерви для того, щоб можна було ввести у бій великі сили й досягти швидкого й глибокого успіху.