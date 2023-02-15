На "Рамштайні" дати б не оголошували: військовий оглядач сказав, коли буде контрнаступ ЗСУ

Усі говорять про весняний контрнаступ ЗСУ. Однак ніхто б ніде й ніколи, зокрема, на "Рамштайні" не оголошував би дати цього контрнаступу.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Україна титанічно боронить Бахмут, це необхідно для стратегії ЗСУ й матиме вплив на весняний контрнаступ.

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Термін "контрнаступ навесні" умовний

Мусієнко розповів, що термін "контрнаступ навесні" умовний. Його можна трактувати по-різному. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес говорив, що це може бути ближче до літа, у травні, можливо у квітні, можливо до Великодня.

Я не думаю, що хтось би зараз на "Рамштайні" оголошував точні можливі дати українського контрнаступу тощо. Усе ж таки військові плани є. Я думаю, що він буде тоді, коли Україна зуміє закумулювати необхідну кількість техніки, навчених людей, зброї,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що зараз Європа збільшує кількість українських військових, яких готова навчати, від 16 тисяч до 30 тисяч. Було б добре, якби вони одразу навчались на тій техніці, що нам передадуть. Також, вони мають проходити злагодження, і міністр оборони Олексій Резніков розраховує, що це будуть повноцінні боєздатні підрозділи.

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Умови для контрнаступу

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, контрнаступ не може бути прив'язаний до дат. Він залежатиме від ситуації на полі бою, а ще від зброї ЗСУ. Наші наступальні дії на Херсон, на Харківщині були чітко сплановані та скоординовані західними партнерами, а ключове в цьому питанні – зброя.

"Ми всі можемо звернутись до того ж інтерв'ю Залужного, пригадати його. Я думаю, що він чіткий меседж відправив. Сигнал про те, що ми готові до контрнаступу, але нам для цього потрібні сили й засоби. Я думаю, що поки ми не наблизимось до цифри бодай 60% від тих потреб, якихось масштабних дій може не відбуватися", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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