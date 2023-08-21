Кримський міст дуже скоро може піти на дно, – військовий про просування ЗСУ

Найважчі бої тривають на Запорізькому, Бахмутському, Авдіївському напрямках, дуже страждають Кремінна та Куп'янськ. Попри все щодня у ЗСУ є просування.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. За його словами, українські захисники звільняють все більше населених пунктів.

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Просування ЗСУ

Кирило Яковлев наголосив, що війна – це не завжди рух вперед. Буває таке, що аби просунутись вперед, потрібно трохи відійти. ЗСУ поступово просуваються та звільняють населені пункти.

Є стратегічні напрямки, де ми переважаємо ворога силами та засобами. Є інші напрямки, де нам, на жаль, не вистачає сил та засобів, щоб там теж переважати. Але критичної ситуації нема, потрохи ми йдемо вперед. Я думаю, що Кримський міст дуже скоро буде на дні нашого моря,

– зауважив він.

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