Нашим ворогам дуже важко: військовий ЗСУ спрогнозував близький фінал війни
Навесні Збройні Сили України будуть готові перейти у контрнаступ. Водночас це навряд якось вплине на тактику російських загарбників на полі бою.
Натомість ЗСУ постійно змінюють тактику та стають дедалі кращими бійцями. Про це 24 Каналу розповів екскомандир спецназу Ізраїлю та доброволець української армії Денис Десятник.
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Коли закінчиться війна
Наші захисники постійно навчаються не лише в Україні, а й за кордоном. Окрім того, постійно модернізують тактику та стратегію ведення бойових дій.
"Наші хлопці дедалі краще ведуть бої й ми бачимо, наскільки важко доводиться окупантам, що вони навіть такою великою кількістю живої сили ніяк не можуть посунути фронт", – зауважив екскомандир спецназу Ізраїлю.
Російські загарбники продовжують накопичувати дедалі більше живої сили, а подекуди готують і військову техніку. Однак в окупантів не вийде зібрати відповідне угруповання та вдарити з усієї сили.
Ба більше, техніка, яку росіяни накопичують не йде у порівняння з озброєнням, що невдовзі отримає наша держава – сучасні, модернізовані танки та бронетехніка. До того ж і якістю військових окупаційне військо програє нашим відважним воїнам.
Я впевнений, що весною ми розпочнемо контрнаступ нашими силами й до літа ми завершимо війну з нашою кінцевою перемогою,
– сказав військовий ЗСУ.
Контрнаступ ЗСУ: актуальні новини
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що весною українські військові будуть готові перейти до контрнаступу. Успіх ЗСУ залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.
- Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на Півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".
- Скібіцький також не виключає, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема у Бєлгородській області. Адже звідти стартують атаки на Україну і це становить загрозу, наприклад, для Харкова.
- Ба більше, керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої у війні Росії проти України. Очільник української розвідки заявив, що бойові дії наближаються до кінця. На його думку, вирішальними стануть середина й кінець весни.
- Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що нашим бійцям потрібні сучасні винищувачі, щоб швидше почати звільняти території від російських окупантів. Мовиться про F-16, Gripen або Tornado.