Контрнаступ буде, але це не кінець, – Волкер оцінив шанси ЗСУ на успіх та попередив українців

Американський дипломат Курт Волкер дав інтерв'ю українським журналістам. Він обговорив перспективи контрнаступу та описав найближче майбутнє нашої держави, а також розвіяв деякі ілюзії.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер прокоментував повномасштабну фазу російського вторгнення та зробив декілька прогнозів. Він зробив застереження українцям щодо ілюзій.

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Які шанси на успіх у ЗСУ

Колишній постійний представник США в НАТО впевнений, що контрнаступ відбудеться, й він стане успішним для України. Він назвав майбутню наступальну операцію "одним з етапів". На його думку, люди покладають занадто багато надій на цю подію.

Так, контрнаступ буде. Так, він буде успішним для України, але це не кінець,

– сказав Волкер.

Чи скоро закінчиться війна

Дипломат підкреслив, що після контрнаступу все не закінчиться. За його словами, Україна буде змушена ще протягом тривалого часу воювати з Росією.

А ще нашій країні доведеться зміцнювати економіку й армію, а також відбудовуватися. Волкер закликав українців бути до цього готовими.

Як вплине контрнаступ на підтримку України

Колишній представник Держдепу США з питань України назвав підтримку нашої держави у Вашингтоні міцною та дуже потужною. Вона йде від обох політичних партій у Сенаті та Палаті представників, а також від адміністрації Джозефа Байдена та американської громадськості загалом.

Волкер нагадав, що на 2024 рік заплановане проведення виборів президента США. Тому американці будуть приділяти багато уваги внутрішнім справам. На думку дипломата, через це Україна після контрнаступу отримає нову допомогу саме цього року. Він додав, що успіхи українських захисників стануть для США додатковим стимулом щодо нашої підтримки.

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