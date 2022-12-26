Є 3 чинники, які дають перевагу ЗСУ, – Жданов про контрнаступ узимку

Взимку Збройні Сили України точно не зупиняться і продовжуватимуть вибивати окупантів з нашої землі. Експерт назвав три чинники, які надають перевагу українським військовим – і чи не найголовніше те, що росіяни взагалі невмотивовані на війну.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він впевнений, що контрнаступ ЗСУ взимку вірогідний.

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За його словами, попри те, що російські мобілізовані поповнили втрати своєї армії та нарощують чисельність військ, ЗСУ змогли наростити щодобові втрати окупантів.

Таким чином ми намагаємося "компенсувати" прибуття нових партій мобілізованих. Вони не настільки навчені, як професійні військові. Це вже не професійна армія, а мобілізаційна армія,

– заявив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що чисельність особливо не грає ролі. "Між чисельністю і "залізом" (технікою – 24 канал) зазвичай перемагає останнє, зокрема, якщо воно сучасне та високотехнологічне", – додав він.

На його думку, тут проблема в іншому – українці, з одного боку, моляться, щоб зима була тепла і ми не замерзли, а з іншого – тепла зима дає багно, немає морозів чи стійкої сухої погоди. Проте, як зазначив експерт, техніці важко пересуватися в зоні бойових дій, і це сковує можливості ЗСУ для просування вперед.

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Три головні фактори, які дають перевагу ЗСУ

За словами військового експерта, також допомагає знищувати окупантів їх низький морально психологічний стан та ідеологічна невмотивованість.

"Ідеологія Росії щодо війни повністю розвалилася. Адже ті, хто заходив ще в лютому, очікували побачити українців у якості рабів, а нашу владу – як панів, які нас використовують", – пояснив Жданов.

Сьогодні, як зазначив експерт, цього вже не існує, росіяни розуміють, що ідеології немає, а мотивація мінімальна, і мародерити зараз немає що так, як було в перші місяці війни.

Відсутність мотивації створює морально-психологічний дух. Окупанти бачать, чим і як ми воюємо, які в нас успіхи, і чим воюють вони. В них невміння чи відсутність навику ведення військової оборони. Це три головні складові фактори, які дають перевагу ЗСУ,

– підсумував Жданов.

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