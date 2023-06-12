Атак було більше, ніж очікували: у WSJ проаналізували початок українського наступу

Українська армія пішла в довгоочікуваний контрнаступ, зокрема, на німецьких танках Leopard. Західні аналітики констатували, що деякі операції відбулись краще, аніж на це сподівались.

Експерти згадали про штурм українськими захисниками Оріхова в Запорізькій області та зауважили, що за допомогою німецької техніки 21-ій механізованій бригаді вдалось знищити 2 лінії оборони з особового складу ворога. Власне, відбулось більше атак на цьому напрямку, ніж було заплановано.

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Контрнаступ розпочався

У The Wall Street Journal з посиланням на військового української армії заявили, що наші бійці просунулись у районі Великої Новосілки в Донецькій області: "Це тільки початок", – констатував командир взводу ЗСУ.

Літній наступ України може вирішити, чи вдасться країні викинути російські війська з певних ділянок майже 20% території України, що зараз окупована. Успішний наступ міг би спонукати Захід під проводом США продовжувати постачати Києву зброю та гроші,

– написали аналітики.

Вони також підкреслили, що цими тижнями українські війська, озброєні сучасною західною зброєю, мають шанс здійснити вирішальний подвиг у цій війні, що за своїми масштабами є найбільшою від часів Другої світової.



Де просуваються українські війська / Карта The Wall Street Journal

Військовий аналітик з Лондона Франц-Штефан Гаді переконаний, що ЗСУ намагаються зробити те, на що не здатна жодна інша європейська армія: проводити тривалі загальновійськові широкомасштабні операції проти рівного супротивника у війні високої інтенсивності.

Разом з тим аналітики сходяться на думці, що все ж нашим військам бракує підтримки від Заходу, зокрема, озброєння. Звісно, Збройні Сили намагаються мінімізувати втрати тих танків та артилерійських систем, що нам передали партнери, однак незначні пошкодження певних одиниць техніки все ж є.

Які населені пункти вдалось звільнити ЗСУ