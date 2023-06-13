Перший етап контрнаступу в розпалі: як і коли може початися друга фаза

Наступальні дії ЗСУ на фронті уже принесли перші успіхи. Поки триває перший етап контрнаступу, є певні припущення щодо подальшого розвитку подій. У будь-якому випадку новини для російських окупантів невтішні.

Наступний етап контрнаступу передбачатиме ширше застосування військ. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що це дуже непроста операція, але всі шанси на успіх є.

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Що може передбачати другий етап наступу

Збройні Сили України розпочали контрнаступальну операцію. Поки, ймовірно, триває лише перший етап, де вже окреслено певні напрямки. Втім вони можуть бути ще не остаточними. Раніше можна було спостерігати лише розвідку боєм та удари по позиціях та складах ворога на окупованих територіях.

Зараз вже почалось просування військ, перші проломи лінії оборони окупантів та звільнення населених пунктів. Тривають запеклі бої, в яких знищують сили та засоби противника.

Це фактично можна назвати контрнаступальною стадією. Далі важливо створення вузького "коридору", по яких підуть танки, бронетехніка, які будуть далі просуватися, закріплювати позиції та звільняти наші території,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Наступ по всій широкій лінії фронту – це доволі амбітна ціль, вона реальна, але дуже складна. Тому й створюють "коридори", протяжність яких не може складати кілька десятків кілометрів. Необхідно убезпечити їхню охорону для подальших проривів.

Олександр Мусієнко припустив розвиток другого етапу контрнаступу: дивитись відео

Можлива хронологія наступальних дій

Наступний етап передбачатиме також більш широкомасштабне застосування військ. Невідомо напевне, чи буде це лише один напрямок, чи декілька.

Для мене вибудовується хронологія того, що може бути. До кінця місяця ми спостерігатимемо першу стадію наступу – прохід оборонних рубежів, що не легко. Далі "коридори" потрібно утримувати та забезпечувати просування техніки. Це завдання до кінця літа,

– наголосив військовий експерт.

Мусієнко припустив, що в середині або ж під кінець осені може бути вихід на адмінкордони. Мовиться про звільнення Півдня, вихід до Азовського узбережжя та вихід до Криму.

Крім того, будуть локальні успіхи ЗСУ на Донеччини та Луганщині. Українські військові можуть відвойовувати ті позиції, які раніше були окуповані Росією.

"Хочу вірити, що такого сценарію вдасться досягти. Але я свідомий того, що це буде непросто. Тому й такі рамки закладаються – десь пів року, тому що зрозуміло, що Росія чинить супротив", – підкреслив Мусієнко.

Однак військове командування обрало дуже правильну тактику – ураження військових об'єктів і складів ворога. Адже щойно у росіян порушується комунікація та координація – одразу виникають проблеми.

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