Знайшли слабке місце росіян: ЗСУ досягають серйозного успіху на Півдні

На Токмацькому напрямку тривають активні бойові дії, а наші Збройні Сили мають там певні успіхи. Це змушує ворога міняти тактику своєї оборони.

Українські військові здійснили прорив лінії оборони в напрямку Вербового. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що тепер є шанс просунутися далі.

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Яка ситуація на Токмацькому напрямку

Після звільнення Роботиного ЗСУ фактично розосередили свої зусилля. Тепер вони працюють на південний схід – район Вербового і на південний захід – Новопрокопівку. Мета таких дій – знищити позиції ворога й створити передумови для подальшого просування.

У цьому є успіхи, тому що вдалося знайти слабкі місця в обороні ворога якраз в районі Вербового. У такий спосіб наші сили мають можливість відтиснути противника й просунутися далі,

– сказав Олександр Мусієнко.

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Ворог змінив тактику

Сьогодні в обороні ворог діє дещо по-іншому. Раніше тактика противника полягала в тому, щоб концентрувати певні лінії оборони й звідти завдавати ударів по наших силах, які ведуть наступальні дії. Зараз вони все частіше переходять у хаотичні, не дуже організовані атаки. Для укріплення позицій навіть перекинули підрозділи спецпризначенців, десантників, проте в контратаках успіхів не мають.

Вони намагалися обійти наші сили з флангів, влаштувати оточення, але не вдалося. Ходили в лобові контратаки, але теж успіхів не мали. Не відкидаю, що вони пробуватимуть це далі, але фіксується, що ворог відходить, зосереджується на ще одних рубежах оборони, які раніше підготував,

– розповів Мусієнко.

Окупанти "притискаються" південніше і вже там хочуть тримати свої оборонні рубежі. За словами військового експерта, як тільки нашим силам вдасться прорватися на Очеретувате, то за ним оперативний простір, який виходить на Токмак. Тоді перед нашими військами відкриваються серйозні перспективи.

Вдалося виснажити ворога

Перша лінія оборони є найміцнішою, тому за неї так довго йдуть запеклі й непрості бої. Наступні лінії так само є, але вони не такі потужні, як і сили, якими там обороняється ворог. Тому, як би складно не було нашим підрозділам, але можна констатувати, що нам більше вдається виснажувати противника.

Я завжди обережний у прогнозах, але зараз можу сказати, що нашим силам вдалося досягти доволі серйозного успіху у виснаженні ворога, і перед нами дійсно відкриваються перспективи,

– підкреслив Мусієнко.

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