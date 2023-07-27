ЗСУ мають суттєвий успіх на південних околицях Бахмута, – офіцер про бої поблизу міста

Бахмут став містом-фортецею та найбільшим пунктом незламності українців. Наразі ситуація на Бахмутському напрямку напружена, однак Збройні Сили вже зайняли важливі висоти й витісняють окупантів.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко. Він додав, що Сили оборони активно тиснуть на ворога й завдають ударів з надзвичайно високою інтенсивністю.

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"Наші побратими зі Збройних Сил та Національної гвардії мають суттєвий успіх на південних околицях Бахмута. Це ділянка фронту, де батальйон й 4-а бригада "Рубіж" виконували завдання протягом осені – весни", – мовив лейтенант батальйону "Свобода".

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Ситуація напружена

Українські бійці на Бахмутському напрямку дуже напружено виконували завдання, тримали оборону, знищували сотнями окупантів. Звісно, були певні проблеми й точилися запеклі бої, однак зараз Сили оборони мають успіх.

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"По всій лінії фронту на Східному напрямку, зокрема поблизу Соледару, підрозділи намагаються перехопити ініціативу, частково вдається. Відбуваються інтенсивні бої, обстріли, перестрілки й артилерійські дуелі, штурми, контрштурми. Дуже напружена ситуація", – зазначив Назаренко.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку