ЗСУ мають суттєвий успіх на південних околицях Бахмута, – офіцер про бої поблизу міста
Бахмут став містом-фортецею та найбільшим пунктом незламності українців. Наразі ситуація на Бахмутському напрямку напружена, однак Збройні Сили вже зайняли важливі висоти й витісняють окупантів.
Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко. Він додав, що Сили оборони активно тиснуть на ворога й завдають ударів з надзвичайно високою інтенсивністю.
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"Наші побратими зі Збройних Сил та Національної гвардії мають суттєвий успіх на південних околицях Бахмута. Це ділянка фронту, де батальйон й 4-а бригада "Рубіж" виконували завдання протягом осені – весни", – мовив лейтенант батальйону "Свобода".
Як розвиваються події поблизу Бахмута та на Східному напрямку: дивіться відео
Ситуація напружена
Українські бійці на Бахмутському напрямку дуже напружено виконували завдання, тримали оборону, знищували сотнями окупантів. Звісно, були певні проблеми й точилися запеклі бої, однак зараз Сили оборони мають успіх.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
"По всій лінії фронту на Східному напрямку, зокрема поблизу Соледару, підрозділи намагаються перехопити ініціативу, частково вдається. Відбуваються інтенсивні бої, обстріли, перестрілки й артилерійські дуелі, штурми, контрштурми. Дуже напружена ситуація", – зазначив Назаренко.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
- Окупаційна армія Росії відступила в районі Андріївки, що на південь від Бахмута. Вихід російських військових з Андріївки дозволить оточити ворога у Бахмуті.
- Просування на південному фланзі Бахмутського напрямку, куди входять і Андріївка, і Курдюмівка, і Кліщіївка відкривають для українських військових нові можливості. Так, ЗСУ зробили ще один крок до оперативного оточення окупантів.
- Військовий експерт Роман Світан переконаний, що у росіян немає жодних шансів втримати Бахмут. Він припускає, що українські захисники зможуть витиснути загарбників з міста-фортеці до кінця літа.