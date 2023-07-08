Мають достатньо резервів, – офіцер ЗСУ сказав, на яких напрямках активні росіяни
Збройні Сили України мають помітні успіхи на Бахмутському напрямі. Однак окупантам не бракує ані сил, ані техніки для того, щоб чинити запеклий опір звільненню наших територій.
Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Військовий переконаний, що хоронити військову міць Росії ще зарано.
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Чи справді Росія готова пожертвувати Півднем
Минулого тижня американський Інститут вивчення війни опублікував матеріал, у якому говорив про непрості рішення, які стоять перед російським командуванням. Аналітики припустили, що для втримання Бахмуту, окупантам доведеться пожертвувати одним зі своїх напрямків: Херсонським, Таврійським або Луганським.
Березовець не згоден із цим твердженням.На його думку, і Бахмутський, і Таврійський напрямки є для Росії однаково важливими, і вона не послаблюватиме жоден із них задля посилення іншого.
"Сили оборони не фіксують жодного послаблення на Таврійському напрямку. До того ж Росія почала використовувати строковиків для укомплектування найменш боєздатних підрозділів. Їх цілком вистачає, щоб затикати дірки в особовому складі", – зазначив військовий.
Крім того, достатньо резервів і на Лиманському напрямку. Окупанти посилили своє угруповування й атакують позиції Збройних Сил в напрямку Куп’янськ-Вузлового. На Бахмутському напрямі Росії також не бракує ані техніки, ані особового складу.
Тарас Березовець про ситуацію на фронті: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: де відбувають найважливіші бої
- Україна має успіхи на південному фланзі Бахмута: за повідомленням Генштабу, Сили оборони зайняли позиції окупантів поблизу Кліщіївки. Перед тим українські військові також вибили росіян з Курдюмівської дамби.
- Одночасно з цим Збройні Сили ефективно працюють в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Активні бойові дії в цьому районі розгорнулися на початку липня, але детальних подробиць офіційні джерела не повідомляють.
- Не менш важкі бої тривають на півдні Запорізької області, де Збройні Сили просуваються в напрямку Бердянська та Мелітополя. Головною метою наших військ є не стрімкі атаки вглиб фронту, а максимальне знищення живої сили противника, зазначають у Збройних Силах.