Україна перемагає у війні: військовий експерт назвав фактори, що на це вказують

Перше завдання армії, що обороняється, полягає в знищенні максимальної кількості сил і засобів противника. Українські військові успішно його виконують.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, коментуючи слова Єнса Столтенберга. Генсек НАТО під час пресконференції відзначив досягнення Сил оборони України на фронті.

До вашої уваги Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

"Уже звільнення території – це наслідок виконання першого завдання. Тому і Столтенберг, і будь-який військовий з освітою скаже те саме", – констатував Світан.

Так, цього вчать у всіх військових закладах. Воєнні формули однакові для будь-якої армії.

Сили оборони – фахівці з росіян

Єнс Столтенберг наголосив, що військові досягнення можна виміряти не лише у квадратних метрах, а й у завданих втратах противнику. Попри відсутність суттєвих змін на лінії фронту, у НАТО вражені успіхами українських військових.

Так, захисники виконали завдання з максимального знищення окупантів на відмінно.

Ми практично вдвічі збільшили кількість відмінусованих російських військовослужбовців і їхньої техніки,

– зазначив Світан.

Це досі триває на трьох ділянках фронту – у районі Авдіївки, Бахмута та Куп'янська. Ці три плацдарми дають максимальну кількість втрат у живій силі й техніці ворога.

Сили оборони завдають удару окупантам: останні новини