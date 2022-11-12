ЗСУ спіймали окупантів, переодягнутих у цивільне: епічне відео
Захисники спіймали кількох російських військових, які були переодягнуті у цивільне. Окупанти поповнили обмінний фонд України.
На одній зі звільнених територій українські захисники спіймали кілька окупантів. Вони були переодягнуті в цивільний одяг та погрожували мирним жителям, пише 24 канал.
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Росіяни погрожували мирним українцям
Окупанти не володіли українською мовою і тероризували місцеве населення. При обшуку у них виявили російські паспорти, вони виявились ворожими військовими. Окупантам зав'язали очі, зв'язали руки та відправили до полону.
"Спілкування" на відео вийшло дуже курйозним. Один з росіян чомусь дуже засмутився, тож захисник зробив жест доброї волі та навіть погладив його по голові.
ЗСУ спіймали окупантів у цивільному: дивіться відео
На Херсонщині багато таких "фруктів"
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. В обласному центрі та в інших звільнених населених пунктах залишилось ще багато російських військових.
- Росіяни переховуються, переодягнувшись у цивільний одяг. Крім цього, встигли втекти не всі колаборанти та зрадники.
- Зараз у місті триває зачистка. До міста повернулися представники обласної та військової адміністрацій, правоохоронці та співробітники СБУ. У Херсоні проводитимуть стабілізаційні заходи.
- Також у Херсоні ввели комендантську годину. Поки що вона триватиме з 17:00 до 8:00 щодня,