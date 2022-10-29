Траса Сватове – Кремінна вже під повним вогневим контролем ЗСУ

Збройні сили України взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове — Кремінна, що на Луганщині. Наразі там триває бойова робота.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Сватове – Кремінна, пише 24 канал.

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ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна

Раніше про те, що ЗСУ майже взяли під контроль цю стратегічно важливу трасу, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. А нині це офіційно підтвердити у Генштабі.

За останніми даними, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль. Там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше,

– сказав Череватий.

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Днями Сергій Гайдай розповів, що у районі Сватового йдуть запеклі бої. Це ускладнює постачання російських військ та їхню логістику.

Також Гайдай натякнув, що на Луганщині є звільнені населені пункти. Проте їхні назви він не повідомив, оскільки необхідно зберігати режим інформаційної тиші. Таку інформацію повинен розголошувати лише Генштаб.

Перед цим очільник Луганської ОВА пояснив, що просування ЗСУ проходить не так швидко, як хотілося б, адже росіяни підтягнули туди свої резерви.

При цьому він додав, що певні успіхи таки є, адже кожного дня наші захисники просуваються на 1 – 3 кілометри.

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