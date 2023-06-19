Операція – згідно з планом, – Залужний провів роботу у військах на найскладніших напрямках

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу в військах, які виконують найскладніші завдання.

Разом із ним був начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Про це розповів сам головком.

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Залужний та Шаптала провели роботу в військах, які виконують найскладніші завдання

Головком ЗСУ розповів, що разом із начальником Генштабу провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.

Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів,

– зауважив Залужний.

За його словами, попри шалений спротив окупантів, українські воїни роблять усе можливе задля визволення нашої території.

"Операція продовжується згідно з планом. Дякую кожному, хто наближає Перемогу!" – підсумував головком.

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