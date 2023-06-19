Операція – згідно з планом, – Залужний провів роботу у військах на найскладніших напрямках
Джерело:Валерій Залужний
Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу в військах, які виконують найскладніші завдання.
Разом із ним був начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Про це розповів сам головком.
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Залужний та Шаптала провели роботу в військах, які виконують найскладніші завдання
Головком ЗСУ розповів, що разом із начальником Генштабу провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.
Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів,
– зауважив Залужний.
За його словами, попри шалений спротив окупантів, українські воїни роблять усе можливе задля визволення нашої території.
"Операція продовжується згідно з планом. Дякую кожному, хто наближає Перемогу!" – підсумував головком.
Залужний провів роботу у військах на найскладніших напрямках: відео
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Коротко про український наступ
- 19 червня стало відомо про чергове звільнене від російських окупантів село. Мовиться про П'ятихатки на Запоріжжі. Разом з ним під контроль України повернулися 8 населених пунктів Донецької та Запорізької областей.
- Наразі російські окупанти перекидають свої війська з лівобережжя, намагаючись посилити Запорізький та Бахмутський напрямки.
- Росіяни бояться контрнаступу Збройних Сил. Зокрема, у британській розвідці повідомили, що загарбники суттєво збільшили кількість ударних гелікоптерів на Півдні України.
- Варто зауважити, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала катастрофічних втрат. Станом на ранок на 19 червня Сили оборони вже ліквідували 220 450 російських загарбників.
- За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку наразі тривають позиційні бої. Протягом доби 18 червня російські війська здійснили 407 обстрілів артилерії та 9 авіанальотів.
- Українські військові ж знищили 80 російських окупантів, 136 – поранили, а ще двох взяли у полон. Також вони спопелили комплекс спостереження та підбили БпЛА.