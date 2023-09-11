У нас не буде щасливого кінця, – Зеленський висловився про перемогу України у війні

Президент Зеленський назвав дві головні речі, які може принести український контрнаступ. Глава держави додав, що людям на Заході час усвідомити, що ця війна спільна.

На Заході чути чимало нарікань, що український контрнаступ відбувається повільніше і складніше, ніж передбачалося. Президент Зеленський пояснив, чого не варто очікувати від наступальних дій України, і водночас – у чому полягає їх важливість.

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Гірка свобода

Президент зауважив, що помиляються ті, хто вважає контрнаступ півторагодинним фільмом, який обов'язково матиме щасливий фінал. Український наступ може завершитися лише перемогою. Однак перемога – це не про щастя.

Глава держави зазначив, що говорити про щасливий кінець неможливо на тлі втрат, яких зазнає Україна. За кожен звільнений від ворога клаптик землі вона платитить найвищу ціну – життями своїх синів і дочок.

Тому фінал контрнаступу не щастя, а деокупація наших земель.

Війна в Україні – спільна

За словами Зеленського, союзники мають усвідомити, що Україна платить високу ціну не лише за власну свободу. Успішний контрнаступ і перемога – це гарантія безпеки для світу, зокрема країн Балтії. Це унеможливлення реалізації кремлівського зухвалого плану щодо відновлення Радянського Союзу.

Глава держави наголосив, що перемога можлива лише в єдності. Люди на Заході мають визнати, що ця війна спільна, за спільні цінності.

Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую,

– сказав український лідер.

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