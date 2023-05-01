Жданов оцінив роль і важливість безпілотників під час контрнаступу ЗСУ

ЗСУ готуються до контрнаступу, щоб звільнити усі українські території та вигнати росіян. З допомогою безпілотників наші військові можуть уражати вогнем позиції ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, вогнева потужність далекобійних ракет та авіації значно більша.

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Використання дронів під час контрнаступу ЗСУ

Жданов наголосив, що вогнева потужність далекобійних ракет та авіації значно більша ніж безпілотників. Однак велика кількість дронів може уражати вогнем позиції окупантів.

Військовий експерт зауважив, що не втрачає надії на те, що українські захисники отримають від країн-партнерів далекобійні ракети.

Я не втрачаю надії на ракети. Всі пускові у нас всі є. Це або М270, або HIMARS. Обоє підходять, щоб поставити там ATACMS. Ми всі затамували подих в очікуванні нашого контрнаступу,

– сказав він.

Жданов про безпілотники під час контрнаступу: дивіться відео

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