Обстрілювали українські позиції: контррозвідка СБУ затримала двох колишніх бойовиків
13 серпня 2021 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:СБУ
Контррозвідка СБУ затримала 2 ексбойовиків, які воювали на Донбасі на боці окупантів та відкривали вогонь у бік позицій українських захисників. Зокрема, мовиться про обстріли у районі Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.
Колишніх бойовиків вдалося затримати під час спецоперацій в Одеській та Харківській областях. На боці окупантів чоловіки воювали упродовж 2014 – 2016 років.
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Затриманим повідомили про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації. Наразі тривають слідчі дії.
Затримання СБУ: останні новини
- У серпні 2021 року СБУ вдалося спіймати агента ГРУ російського генштабу. Під час візитів до зони ООС він збирав інформацію про українське військо та його забезпечення. За свої послуги "нишпорка" отримував від країни-агресора гроші.
- Також СБУ викрила 3 осередки агентури спецслужб Росії, які діяли у мережі. Вони агітували людей до ведення агресивної війни та порушення суверенітету України.
- Окрім того, СБУ затримала українського військовослужбовця, який збирав та передавав дані агентам розвідки країни-окупанта. Мовиться про секретну інформацію у сфері оборони. Чоловікові інкримінують державну зраду. Якщо вину доведуть, йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі;