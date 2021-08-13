Обстрілювали українські позиції: контррозвідка СБУ затримала двох колишніх бойовиків

Контррозвідка СБУ затримала 2 ексбойовиків, які воювали на Донбасі на боці окупантів та відкривали вогонь у бік позицій українських захисників. Зокрема, мовиться про обстріли у районі Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Колишніх бойовиків вдалося затримати під час спецоперацій в Одеській та Харківській областях. На боці окупантів чоловіки воювали упродовж 2014 – 2016 років.

Зауважте Окупанти стягнули танки, гаубиці та БМП на Донеччину, – ОБСЄ

Затриманим повідомили про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації. Наразі тривають слідчі дії.

Затримання СБУ: останні новини