Після низки анексій концепція "двох Україн" неможлива навіть з боку Росії, – політолог

У російському середовищі активно обговорюють концепцію "двох Україн". Однак вона неможлива навіть з боку Росії після низки анексій.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. А поруч з тим британський дослідник війни дав свій прогноз подіям в Україні.

Дивіться також Операція "Великий наступ" і магія цифр: чого чекати від звернення Путіна 21 лютого

Про концепцію "двох Україн" не може бути й мови

Вігірінський зазначив, що нині й мови не може бути про концепцію "двох Україн". Це було б можливо, якби Росія не приєднувала окуповані території, як нові суб'єкти Росії. Тому про автономію, самостійність цих утворень нині не мовиться, як це було з умовними так званими лнр і днр.

Відмотаймо нашу історію на 11 місяців назад, і ми отримаємо ситуацію, коли Росія визнала, як, ніби, міжнародних суб'єктів так звані л/днр. Можна було б говорити, що вони у випадку зайняття всіх територій Луганської й Донецької областей, могли б протягнути варіант, що ці області об'єднуються й утворюється умовна "малоросія",

– зауважив політолог.

Він додав, що керувати цією територією Росія поставила б умовного Медведчука. Однак тепер це не суб'єкт, що визнається на міжнародному рівні лише Росією. Це суб'єкт Росії, навіть у розумінні Кремля. Вони навіть звільняють сепаратистів-керівників цих утворень і ставлять своїх чиновників, аби це був суб'єкт, як усі в Росії.

Вігірінський про те, що після низки анексій концепція "двох Україн" неможлива навіть з боку Росії: дивіться відео

У Медведчука немає жодної ваги

За словами політолога, етап, коли можна було говорити про концепцію "двох Україн" уже пройдений. Тепер можна говорити лише про розмежування між Україною та Росією, без проміжної ланки. Медведчук же не зміг би цим керувати, він провалив ті завдання, які на нього покладали, й тепер для Росії він як Янукович.

"Януковича теж виводили іноді на пресконференції. Хоча у їхньому розумінні Янукович хоча б легітимний президент, як вони його називають. А Медведчук хто? Легітимний представник парламентської фракції, позбавлений громадянства, один із народних депутатів", – наголосив Вігірінський.

Як він зазначив, Медведчук немає жодної ваги. Він не лідер ні в Україні, ні в Росії. Його роль дуже сильно перебільшена, до того ж, і з нашого, і з їхнього боку. Однак це така інформаційна торпеда, іменем якої Росія може підписувати вигідні для себе політичні статті.

Кум Путіна Медведчук: останні новини