Ураження корабля "Коммуна": у ЗМІ припустили, чим могли бити по судну та чи було воно ціллю

Українські захисники 21 квітня успішно уразили російське рятувальне судно "Коммуна" в бухті Севастополя. Наразі ступінь пошкодження невідомий, однак на борту була пожежа, а окупанти заявляли про влучання ракети.

У мережі також публікували відео з місця влучання. На них чітко видно, що на судні спалахнула пожежа, а у небо здіймається стовп диму.

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Чим могли атакувати "Коммуну"

У Військово-морських силах підтвердили, що ЗСУ 21 квітня атакували рятувальне судно "Коммуна". Втім, чим могли атакувати російський корабель – невідомо.

Російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що "Коммуну" атакували ракетою, яку ідентифікували нібито як Harpoon або "Нептун". Однак журналісти Defence Express наголошують, що американську ракету можна виключити з переліку, адже Україна отримала від США версію, яка має дальність до 150 кілометрів. Водночас у ЗМІ наголошують, що українська ракета "Нептун" вже неодноразово успішно атакувала кораблі в Севастопольській бухті.

Зокрема журналісти пишуть, що 24 березня 2024 року вдалося уразити великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

Цей удар вже прямо казав, що українська ракета "Нептун" пройшла модернізацію і не лише шляхом збільшення дальності як мінімум до 400 кілометрів, про що вже було відомо. Бо, скоріш за все, у ракеті була оновлена система наведення і тепер є можливість атаки кораблів, що знаходяться біля причалу. Окрім того, додалась можливість активного огинання рельєфу місцевості. А це значно складніше, ніж захопити корабель посеред відкритого моря та рухатись над рівною водною поверхнею,

– пишуть у Defence Express.

Ціллю могли бути інші судна

Водночас у Defence Express припускають, що ціллю могли бути інші кораблі. Зокрема журналісти опублікували супутниковий знімок з мережі, на якому видно, як у Севастопольській бухті стоять й інші кораблі, окрім "Коммуни".



Супутниковий знімок Севастопольської бухти / Фото з мережі

На супутниковому знімку, зробленому за кілька днів до удару, поряд із "Коммуною" стоїть сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник" та великий десантний корабель проєкту 775, а також менші військові кораблі та судна забезпечення. І якщо повернутися до системи наведення "Нептуна", то за логікою роботи активної радіолокаційної головки самонаведення для неї найбільш пріоритетною ціллю буде найбільший корабель,

– припускають у ЗМІ.

Водночас журналісти зауважують, що "Коммуна" – це 100-метрове рятувальне судно зі складною арковою конструкцією кранового оснащення. На радарі воно має більший вигляд, ніж є насправді, тому для системи наведення ракети такий об'єкт може мати більш "привабливий вигляд".

Втім, у Defence Express наголошують, що у будь-якому випадку ураження рятувального судна "Коммуна" є позитивним наслідком атаки. Зокрема, ця атака свідчить про прорив російської ППО в Криму, а також цей корабель ворог використовував в операціях з підйому вантажів та озброєння зі знищених кораблів Чорноморського флоту Росії. Ба більше, "Коммуна" – це єдине судно Росії, яке може підіймати затонулі підводні човни.

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